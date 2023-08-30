Румыния хочет использовать активы России на территории ЕС для восстановления Украины

Глава румынского министерства иностранных дел Луминица Одобеску заявила, что Румыния считает необходимым найти юридически обоснованное решение для использования замороженных российских активов на территории Европейского союза в целях восстановления Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Одобеску приветствовала усиленное внимание к борьбе с уклонением от санкций, содержащееся в одиннадцатом пакете санкций. Она отметила, что Румыния поддерживает поиск юридически обоснованного решения по использованию замороженных и заблокированных российских активов на территории Евросоюза с целью восстановления Украины. Заявление было сделано Одобеску на брифинге.

Она подчеркнула, что станционный режим против Российской Федерации должен быть реализован в трех направлениях: принятие санкций, их практическая реализация и борьба с уклонением от санкций.

Ранее сообщалось, что Украина применила аварийную помощь от Польши и Румынии с целью покрытия спроса на электроэнергию на фоне ее рекордного потребления.

Также стало известно, что Израиль продлил до конца года программу помощи украинским беженцам. В середине августа посол Украины в Израиле Михаэль Бродский сообщил об отправке нескольких тонн лекарств украинской стороне. До этого он сделал заявление, что страна не передает Киеву оружие, поскольку сама ведет военные операции.

Ранее глава Чечни Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.