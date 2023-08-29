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Кандидат в президенты США счел заявления Вашингтона об Украине лживыми

Рамасвами: правительство США вводит в заблуждение о происходящем на Украине

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Morry Gash/AP

Кандидат в президенты США, республиканец Вивек Рамасвами согласился, что американские власти вводят в заблуждение о происходящем на Украине. Об этом сообщают РИА Новости.

Он призвал добавить к «лживому» списку происхождение коронавируса и мошеннические обвинения о связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией. Рамасвами напомнил и о ноутбуке сына действующего главы Белого дома Хантера Байдена.

Кандидат в президенты США привлек повышенное внимание американских журналистов на первых президентских дебатах Республиканской партии. Политологи CNN и Politico всерьез оценивают Рамасвами, которого консервативная пресса рассматривает в качестве аутсайдера предвыборной гонки.

29 августа эксперт телеканала Fox News и обозреватель Washington Post Марк Тиссен выступил с критикой внешнеполитических предложений республиканца о признании новых территорий РФ, он назвал их «преступно глупыми».

Ранее в США обвинили Белый дом в преследовании Трампа.

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