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Алжир нашел выход из кризиса в Нигере

Глава МИД Алжира Аттаф предложил политическое решение по перевороту в Нигере

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Mahamadou Hamidou/Reuters

Власти Алжира выступают против военного вмешательства в ситуацию в Нигере и предлагают политическое решение, заявил глава алжирского МИД Ахмед Аттаф, передает Al Mayadeen. По его словам, речь идет о введении переходного периода на шесть месяцев, в ходе которого страной будет руководить согласованный кандидат под контролем гражданской власти.

«Мы формулируем политические договоренности в течение шести месяцев с участием всех сторон в Нигере, не исключая ни одну из сторон», — отметил Аттаф.

Он добавил, что Алжир не поддерживает сам факт госпереворота и считает легитимным президента Мохамеда Базума, свергнутого путчистами. Аттаф подчеркнул, что алжирская сторона выступает за восстановление конституционного порядка в государстве.

«Любое военное вмешательство в Нигере будет иметь тяжелые последствия и для Нигера, и для региона», — заключил глава МИД Алжира.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Базум обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств — «Газета.Ru») выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот. При этом путчисты грозятся устранить президента в случае военного вторжения в республику.

Ранее лидер мятежников в Нигере заявил о готовности страны к войне.

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Переворот в Нигере
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