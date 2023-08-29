Зеленский провел переговоры с премьером Японии

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что поговорил по телефону с японским премьер-министром Фумио Кисидой и обсудил подготовку к переговорам о присоединении к декларации по гарантиям безопасности.

«Ценим декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины, принятую во время японского председательства. На повестке – заключение соответствующих двусторонних соглашений в рамках декларации. Готовы начать этот переговорный процесс с Японией как можно быстрее», — написал президент Украины.

Он добавил, что стороны обсуждали подготовку к конференции по вопросам восстановления Украины, проведение которой запланировано на начало 2024 года в Японии.

Японский МИД, в свою очередь, сообщал, что премьер-министр Кисида поздравил Зеленского с Днем независимости, который прошел 24 августа, и подтвердил «непоколебимую позицию» Японии по поддержке Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.