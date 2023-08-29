В МИД России высоко оценили усилия папы Римского по урегулированию на Украине

Диалог между Москвой и Ватиканом по урегулированию ситуации на Украине продолжается, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с итальянским информагентством ANSA.

«Отношения между Россией и Святым Престолом характеризуются «взаимоуважительным и конструктивным подходом», — заявила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что Москва очень ценит «сбалансированную линию Ватикана по конфликту на Украине».

По словам Захаровой, власти Российской Федерации впечатлены усилиями Святого Престола и лично папы Римского Франциска добиться мирного разрешения украинского конфликта, однако все эти усилия «открыто отвергается Киевом».

До этого в украинском МИДе и греко-католической церкви раскритиковали речь папы Римского Франциска, в которой он призвал молодежь хранить великое наследие России. По мнению пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Украины Олега Николенко, эти слова можно расценить как империалистическую пропаганду. В Ватикане такие интерпретации отвергли, а в Кремле поприветствовали речь понтифика. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков поприветствовал слова папы Римского о наследии России.