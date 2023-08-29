Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД России высоко оценили усилия папы Римского по урегулированию на Украине

Захарова: РФ ценит усилия папы Римского по урегулированию, но их отвергает Киев

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Диалог между Москвой и Ватиканом по урегулированию ситуации на Украине продолжается, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с итальянским информагентством ANSA.

«Отношения между Россией и Святым Престолом характеризуются «взаимоуважительным и конструктивным подходом», — заявила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что Москва очень ценит «сбалансированную линию Ватикана по конфликту на Украине».

По словам Захаровой, власти Российской Федерации впечатлены усилиями Святого Престола и лично папы Римского Франциска добиться мирного разрешения украинского конфликта, однако все эти усилия «открыто отвергается Киевом».

До этого в украинском МИДе и греко-католической церкви раскритиковали речь папы Римского Франциска, в которой он призвал молодежь хранить великое наследие России. По мнению пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Украины Олега Николенко, эти слова можно расценить как империалистическую пропаганду. В Ватикане такие интерпретации отвергли, а в Кремле поприветствовали речь понтифика. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков поприветствовал слова папы Римского о наследии России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях