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Эстония может закрыть КПП на границе с Россией

Минфин Эстонии выступил за закрытие погранпункта на границе с Россией

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Depositphotos

Эстонский Минфин поддерживает предложение МВД страны закрыть контрольно-пропускной пункт (КПП) «Койдула» на границе с РФ для движения автомобилей с целью экономии около €11 млн. Об этом заявил министр финансов Март Вырклаэв, передает ERR.

«Учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью, а также стремление министерств критически пересмотреть расходы государственных ведомств и найти возможности для экономии, министерство финансов считает инициативу МВД разумной и поддерживает закрытие пограничного пункта уже со следующего года», — сказал Вырклаэв.

По его словам, согласно подсчетам министерства, закрытие КПП поможет сэкономить примерно €11 млн на обслуживании и ремонте.

Он также отметил, что число пересекающих границу через «Койдула» в период с 2022 по 2023 год сократилось на 31%.

При этом глава министерства считает необходимым рассмотрение альтернативы закрытию пункта, так как это негативно скажется на местном населении.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области таможенники изъяли у контрабандистов 800 кг гашиша, которые нашли в тягаче с полуприцепом. Наркотики были найдены в большегрузе, который прибыл из Эстонии.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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