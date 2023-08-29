Кисида заявил Зеленскому о непоколебимой позиции Японии по Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на сайте японского МИД. По данным ведомства, стороны обсудили ряд вопросов, в том числе поддержку Киева со стороны Токио.

«Вначале премьер-министр Кисида поздравил Зеленского с Днем независимости, который прошел 24 августа, и подтвердил непоколебимую позицию Японии по поддержке Украины. Кроме того, премьер-министр Кисида <…> рассказал о помощи Японии Украине, включая поддержку через целевые фонды НАТО», — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД Японии, Зеленский поблагодарил Кисиду за помощь Киеву, а также рассказал об усилиях Украины по «достижению справедливого и прочного мира». В ведомстве подчеркнули, что лидеры условились продолжать контакты и развивать сотрудничество.

Ранее Украина получила $1,5 млрд благодаря Японии.