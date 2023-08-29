В Ватикане ответили на критику слов папы Римского со стороны Киева

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что папа Римский Франциск не собирался «превозносить логику империализма» в призывах к российской католической молодежи по сохранению русского культурного и духовного наследия, передает РИА Новости.

«В словах приветствия, адресованных молодым российским католикам, как видно из контекста, в котором он (папа Римский Франциск. — «Газета.Ru») их произнес, папа намеревался призвать молодежь к сохранению и продвижению всего позитивного в великом культурном и духовном наследии России, а не превозносить империалистическую логику и правительственных деятелей, цитируемых для указания соответствующих некоторых исторических периодов», — сказал Бруни.

До этого украинские власти, включая представителей Министерства иностранных дел, осудили речь папы Римского Франциска за слова о величии России, которые были сказаны им в видеообращении на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге.

Посольство Ватикана в Киеве в свою очередь заявило, что понтифик является противником любой формы империализма или колониализма. Так дипмиссия ответила на обвинения в том, что в выступлении папа Римский Франциск призвал молодых российских католиков брать пример с некоторых российских исторических деятелей, известных своими империалистическими и экспансионистскими идеями.

Ранее папа Римский принял на аудиенции в Ватикане главу Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.