Все заявления западных чиновников о непричастности к атакам украинских дронов по российской территории оказались враньем, считает лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что страны-партнеры дали добро Киеву на удары по Крыму.

«Что и требовалось доказать. С лихой отвагой советник [президента Украины Владимира] Зеленского расписался под признанием в полной вовлеченности Запада в агрессию против России с украинского плацдарма и спонсорстве укротерроризма со стороны Вашингтона и Брюсселя. После этого все заверения Кирби и остальных западных «рупоров» о «непричастности» и «осуждении» атак БПЛА на российские регионы — вранье и жалкий лепет», — написал Слуцкий.

Он добавил, что в российской обществе сложился иной консенсус, который касается выполнения все целей специальной военной операции на Украине, начатой в конце февраля 2022 года. Слуцкий подчеркнул, что нацисты будут повержены и разоружены.

Ранее во Франции назвали иллюзорным «возврат» Крыма в состав Украины.