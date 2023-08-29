Министры стран ЕС обсудят стратегию по ситуации в Нигере

Министры стран Евросоюза на неделе собираются обсудить стратегию по ситуации в Нигере и пересмотреть политику в отношении Сахеля, сообщает портал EURACTIV, ссылаясь на внутренний меморандум дипломатической службы ЕС.

Из документа следует, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель планирует обсудить с государствами — членами, как Евросоюз должен адаптировать свой подход к Нигеру.

«В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, какую позицию ЕС готов рассмотреть в отношении помощи в целях развития, миграционной безопасности и управления границами», — говорится в публикации.

Отмечается, что внутри блока сохраняется согласие о необходимости продолжать участвовать в жизни Сахеля, несмотря на ухудшение отношений и падение доверия со стороны некоторых жителей региона.

Также министры Евросоюза собираются обсудить лучшие способы обеспечить интересы и цели в регионе, особенно в области безопасности и контроля над нелегальной миграцией.

До этого официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил на брифинге в Брюсселе, что ЕС выступает против идеи военных властей Нигера о трехлетнем переходном периоде, поскольку ориентируется на позицию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по урегулированию ситуации в этом африканском государстве.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.