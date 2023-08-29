Политолог предрек Байдену судьбу президента Никсона

Президенту США Джо Байдену грозит самое серьезное в истории США политическое разбирательство, так как вменяемые ему обвинения не имеют аналогов в истории США, заявил в беседе с «Лентой.ру» главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Эксперт напомнил, что Байдена подозревают в том, что он давал распоряжения о переводах десятков миллионов долларов от украинской, российской и китайской сторон через своего сына Хантера.

«Это не просто использование служебного положения для обогащения, но и даже некое пособничество геополитическим противникам США», — подчеркнул Васильев.

Обвинения против 46-го американского президента впервые в истории США касаются его связей с иностранными акторами, указал эксперт.

Развитие событий, утверждает Васильев, может привести к тому, что Байден повторит судьбу своего предшественника — 37-го президента США Ричарда Никсона. В 1974 году Никсон был вынужден уйти в отставку на фоне скандала с политическим шпионажем, так называемого «Уотергейта».

Обвинения против Байдена действительно являются серьезными, однако есть вероятность, что его помилуют, предполагает Васильев. Так, Джеральд Форд, сменивший Никсона, помиловал его своим президентским решением, напомнил главный научный сотрудник Института США и Канады.

Ряд республиканцев в палате представителей конгресса США выступили за старт процедуры импичмента Байдена, пишет газета The Hill.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции страны.