Захарова связала проблему с кадрами в ФРГ с либерализацией гей-союзов и гендерных операций

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «театром абсурда» действия правительства Германии.

Таким образом она прокомментировала два законопроекта, утвержденные немецкими кабмином. Первая инициатива направлена на решение проблемы нехватки квалифицированных кадров в ФРГ, которая стала серьезным вызовом для экономики и социальной сферы страны. Второй законопроект упрощает процедуру смены пола, в том числе для подростков, достигших 14-летнего возраста.

Российский дипломат в своем посте в Telegram назвала эти законопроекты противоречивыми и опасными для народа Германии, действия правительства — «театром абсурда».

Захарова отметила, что проблема с кадрами в ФРГ во многом вызвана «либерализацией гей-союзов и созданием условий для массовых <...> операций по смене пола»

«Людей теперь будут делать на заказ суррогатные доноры, а кадры — из мигрантов. Вы сами же роете могилу своей нации. Это не путь к прогрессу, а прямая дорога к искусственному вымиранию немцев», — выразила мнение представитель МИД РФ.

23 августа стало известно, что кабинет министров Германии одобрил законопроект, который предполагает упрощение юридической процедуры смены пола.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».