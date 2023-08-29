Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот.

»<…> Зеленского, скорее всего, уберут в результате переворота из-за большого недовольства войск на восточной линии фронта», — сказал эксперт.

Он уверен, что Запад серьезно просчитался, пытаясь ослабить Россию, так как в результате это произошло с Украиной.

На прошлой неделе стало известно, что коррупцию в военное время на Украине приравняют к госизмене.

Издание Politico написало, что инициатива украинского президента Владимира Зеленского приравнять коррупцию к государственной измене во время военного положения может обернуться рядом новых проблем.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.