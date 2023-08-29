Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший агент ЦРУ заявил, что Зеленского уберут в ходе военного переворота

Экс-агент ЦРУ Джонсон уверен, что Зеленского уберут в ходе военного переворота

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот.

»<…> Зеленского, скорее всего, уберут в результате переворота из-за большого недовольства войск на восточной линии фронта», — сказал эксперт.

Он уверен, что Запад серьезно просчитался, пытаясь ослабить Россию, так как в результате это произошло с Украиной.

На прошлой неделе стало известно, что коррупцию в военное время на Украине приравняют к госизмене.

Издание Politico написало, что инициатива украинского президента Владимира Зеленского приравнять коррупцию к государственной измене во время военного положения может обернуться рядом новых проблем.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях