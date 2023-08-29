Подоляк признал, что Бухарест оказывает Киеву военную помощь

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Румыния входит в число стран, которые оказали Украине помощь. Он отметил, что речь идет в том числе о военной помощи. Об этом Подоляк заявил в интервью румынскому порталу hotnews.ro.

«Румыния очень важная страна, которая предоставляет большой объем помощи, как гуманитарной, так и финансовой, и в отношении транзита, то есть позволяет использовать ее коридоры. А также военная техника», — заявил Подоляк.

Так Подоляк ответил на вопрос, почему в списке стран, которым Минобороны Украины по случаю Дня независимости выразило благодарность за поддержку, не было Румынии. По его словам, это было «неправильно» и необходимо благодарить все страны, которые оказывают помощь. Подоляк также подтвердил, что Украина ожидает военной помощи от Румынии.

27 августа стало известно, что Румыния в настоящий момент участвует в подготовке украинских пилотов к управлению истребителями F-16 стран – членов НАТО и планирует вскоре получить все нужные документы.

Также премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Бухарест намерен в течение двух месяцев удвоить пропускную способность своего главного черноморского порта и судоходных путей на Дунае для увеличения транзита украинского зерна через страну.

До этого в США оценили эффективность поставок на Украину истребителей F-16.