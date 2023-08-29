Эминем запретит кандидату в президенты США исполнять свои песни

Организация по защите прав исполнителей (BMI) по просьбе Маршалла Брюса Мэтерса, известного под псевдонимом Эминем, проинформировала предвыборный штаб кандидата в президенты США Вивека Рамасвами о том, что певец отзывает лицензию на использование композиций в ходе предвыборной кампании республиканца. Об этом сообщает CNN.

В письме организации сообщается, что она «получила сообщение от Маршалла Брюса Мэтерса III, профессионально известного как Эминем, с возражением против использования в кампании Вивека Рамасвами музыкальных композиций».

Представитель Рамасвами Триша Маклафлин заявила, что его штаб выполнит требование прекратить использование музыки Эминема, говорится в тексте.

До этого Рамасвами на ярмарке штата Айова зачитал рэп перед своими сторонниками. Кандидат в президенты США взял микрофон и исполнил куплет песни Эминема Lose Yourself.

38-летний бизнесмен объяснил, что это его любимый трек, который звучит во время его предвыборной кампании.

Во время своего выступления Рамасвами также пообещал избавить США от зависимости от китайских товаров, а также не пустить Украину в НАТО.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении назначить Маска советником в случае избрания.