Экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что после разгрома на фронте украинских войск президент Владимир Зеленский сбежит из страны. Об этом Макгрегор сказал, выступая на своем YouTube-канале.

Бывший американский военный выразил уверенность в том, что когда российские войска нанесут Вооруженным силам Украины (ВСУ) сокрушительный удар, Зеленский просто бросит свою страну.

По его словам, в «один прекрасный день» украинский президент, прихватив украденные миллионы, улетит с ними в Вильнюс, Майами или на Кипр.

Макгрегор назвал отвратительным то, что на Западе человека, раньше игравшего на рояле «разными частями тела», сравнивали с Черчиллем.

Ранее сообщалось, что власти Украины рассматривают возможность провести выборы в 2024 году, чтобы остановить падение рейтингов президента Владимира Зеленского и получить народный мандат в преддверии возможных переговоров с Россией.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.