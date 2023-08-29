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В Вашингтоне предсказали бегство Зеленского с Украины после разгрома ВСУ

Экс-офицер США Макгрегор предсказал бегство Зеленского с Украины за границу

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Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что после разгрома на фронте украинских войск президент Владимир Зеленский сбежит из страны. Об этом Макгрегор сказал, выступая на своем YouTube-канале.

Бывший американский военный выразил уверенность в том, что когда российские войска нанесут Вооруженным силам Украины (ВСУ) сокрушительный удар, Зеленский просто бросит свою страну.

По его словам, в «один прекрасный день» украинский президент, прихватив украденные миллионы, улетит с ними в Вильнюс, Майами или на Кипр.

Макгрегор назвал отвратительным то, что на Западе человека, раньше игравшего на рояле «разными частями тела», сравнивали с Черчиллем.

Ранее сообщалось, что власти Украины рассматривают возможность провести выборы в 2024 году, чтобы остановить падение рейтингов президента Владимира Зеленского и получить народный мандат в преддверии возможных переговоров с Россией.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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