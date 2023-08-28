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Глава СПЧ Фадеев призвал МИД защитить русскую пару, избитую в Киргизии экстремистами

Председатель СПЧ Фадеев потребовал от МИДа защитить россиян, избитых в Киргизии

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал российский МИД взять под защиту русскую пару, избитую в Киргизии за «этническую нечистоту». Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Речь идет об инциденте, происшедшем в одном из кафе Бишкека еще в начале августа. Группа местных экстремистов из националистических побуждений напала и избила россиян. Фадеев подчеркнул, что правоохранительные органы Киргизии не отреагировали на случившееся, и о преступлении стало известно только сейчас лишь благодаря социальным сетям. Глава СПЧ отметил, что пострадавшие продолжают получать угрозы.

Фадеев направил письмо статс-секретарю – заместителю министра иностранных дел РФ Евгению Иванову, в котором призвал дать указание сотрудникам консульского отдела посольства России в Киргизии внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав подвергшихся насилию россиян.

Ранее в МИД РФ назвали разрушением мирового спорта невыдачу российскому футболисту Магомеду Оздоеву британской визы.

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