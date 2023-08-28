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России предрекли «глобальное возвращение» на мировую арену

AT: поддержка Глобального Юга позволила России укрепить позиции на мировой арене

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Владимир Вятки/РИА «Новости»

Москве удалось заручиться поддержкой со стороны стран «Глобального Юга», благодаря чему она укрепила свои позиции на международной арене. Об этом пишет издание Asia Times.

Как указано в материале AT, обозреватели расценивают происходящее как постепенное «возвращение глобальной России». В частности, речь идет о наращивании экономического и политического влияния.

При этом регулярные заявления о борьбе с западной гегемонией являются одной из причин, почему российским властям удалось завоевать расположение государств Африки. Также развитию доверительных отношений способствовало противостояние идеям неоколониализма и многолетняя помощь Москвы зарубежным партнерам, отметило издание.

«Но отчасти это может быть связано с тем, что вызов нынешнему либеральному порядку может пойти на пользу «Глобальному Югу», дав ему больше возможностей для ведения переговоров на международной арене и достижения ряда своих политических целей», — говорится в публикации.

Тем временем Украина также стремится обрести союзников среди африканских стран. Однако киевские власти призывают потенциальных партнеров к противостоянию с Кремлем и сталкиваются с непониманием, подчеркнули авторы статьи.

«Стране, которая попытается оспорить имидж России как антиимпериалистического агента, предстоит долгая битва», — сообщило издание.

В «Глобальный Юг» входят государства, для которых характерны развивающаяся экономика и большая плотность населения. К ним относят страны Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна, Океании (кроме Новой Зеландии и Австралии) и Азии (кроме Японии и Южной Кореи).

Ранее стало известно, какие государства присоединятся к БРИКС в 2024 году.

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