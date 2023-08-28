России предрекли «глобальное возвращение» на мировую арену

Москве удалось заручиться поддержкой со стороны стран «Глобального Юга», благодаря чему она укрепила свои позиции на международной арене. Об этом пишет издание Asia Times.

Как указано в материале AT, обозреватели расценивают происходящее как постепенное «возвращение глобальной России». В частности, речь идет о наращивании экономического и политического влияния.

При этом регулярные заявления о борьбе с западной гегемонией являются одной из причин, почему российским властям удалось завоевать расположение государств Африки. Также развитию доверительных отношений способствовало противостояние идеям неоколониализма и многолетняя помощь Москвы зарубежным партнерам, отметило издание.

«Но отчасти это может быть связано с тем, что вызов нынешнему либеральному порядку может пойти на пользу «Глобальному Югу», дав ему больше возможностей для ведения переговоров на международной арене и достижения ряда своих политических целей», — говорится в публикации.

Тем временем Украина также стремится обрести союзников среди африканских стран. Однако киевские власти призывают потенциальных партнеров к противостоянию с Кремлем и сталкиваются с непониманием, подчеркнули авторы статьи.

«Стране, которая попытается оспорить имидж России как антиимпериалистического агента, предстоит долгая битва», — сообщило издание.

В «Глобальный Юг» входят государства, для которых характерны развивающаяся экономика и большая плотность населения. К ним относят страны Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна, Океании (кроме Новой Зеландии и Австралии) и Азии (кроме Японии и Южной Кореи).

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