Захарова заявила об «отрезвлении» Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила в Telegram-канале мнение, что заявление французского президента Эммануэля Макрона об изменении мирового порядка говорит об «отрезвлении» Запада.

«Радует, что Западную Европу посетил именно «чрезмерный пессимизм». Так как выход из него означает не оптимизм, а просто пессимизм. Это уже один шаг к отрезвлению», — написала Захарова.

Она также обратила внимание на то, что Макрон указал на «доминирующие позиции» Запада только в прошедшем и настоящем времени. Это, с точки зрения представителя МИД РФ, говорит о «реалистичности оценок отдельных представителей» западных государств.

До этого президент Франции заявил во время ежегодной конференции послов страны, что обстановка на мировой арене усложняется, идет пересмотр мирового порядка, что грозит ослаблением Запада и Европы.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».