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Глава МИД Чехии назвал Китай «системным врагом»

Глава МИД Чехии Липавский: КНР становится системным врагом из-за позиции по РФ

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Kira Hofmann/PHOTOTHEK/Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Китай становится «системным врагом» и чешские власти работают над ревизией отношений с ним из-за позиции КНР по Тайваню и России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны ясно сказать, что растущая агрессивность и самоуверенность Пекина представляют для нас угрозу и приносят риски. Речь идет непосредственно о союзе с Россией, а в будущем это может быть и попытка объединения с Тайванем силовым путем, что окажет разрушительное экономическое воздействие на Европу», — сказал министр.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай могут действовать сообща, если будет любой вооруженный конфликт. По словам генсека, если бы в Азии начался конфликт, «это бы имело значение» для Североатлантического альянса. Он указал, что Российская Федерация и КНР «становятся все ближе», две страны проводят совместные учения, они подписали соглашение о безлимитном сотрудничестве.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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