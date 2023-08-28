Лидеры ЕС обсудят на следующем саммите вопрос вступления Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз будет обсуждаться на следующем саммите глав государств и правительств европейских стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обсудим расширение на следующем саммите ЕС: Украина, Молдавия. Также я ожидаю, что в повестку вернутся Босния и Герцеговина и Грузия», — сказал Мишель.

Он также отметил, что к 2030 году Евросоюз должен быть готов к расширению.

Ранее политический аналитик Александр Асафов заявил «Ленте.ру», что заявления Евросоюза о возможном расширении могут быть связаны с попыткой поддержки Украины, но ее вступление в объединение навредить европейской экономике. По его словам, тяжелое положение Украины, а также стран — членов ЕС вместе с предоставлением дополнительных дотаций Киеву при вступлении страны в союз навредило бы экономике объединения.

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев не сможет к октябрю 2023 года полностью выполнить все семь рекомендаций Евросоюза, которые необходимы для запуска переговоров о вступлении в сообщество.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.