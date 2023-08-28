Президент Франции осудил попытки стран установить отношение с мятежниками Нигера

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж осуждает попытки США и других стран отказаться от поддержки легитимных властей Нигера и продолжит поддерживать президента Мохамеда Базума, а также дипломатические и военные усилия ЭКОВАС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я слышу, часто от других столиц, что Франция слишком вовлечена в поддержку президента Базума. Но что мы будет делать, если такой переворот произойдет в Румынии или Болгарии? Мы скажем: «Нам предложили премьер-министра, мы будем с ним работать», это ли – верная политика? Нам говорят: «Не надо идти до конца, это не наша страна». Это неприемлемо», — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что французская сторона продолжит поддерживать Базума и не планирует признавать власть мятежников.

Макрон добавил, что также поддерживает усилия ЭКОВАС по урегулированию кризиса в Нигере.

До этого Макрон подтвердил, что французский посол остается в Нигере, несмотря на требования к нему мятежников покинуть страну.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.