Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Франции осудил попытки стран установить отношение с мятежниками Нигера

Макрон осудил попытки некоторых стран установить отношения с путчистами в Нигере

close
100%
Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж осуждает попытки США и других стран отказаться от поддержки легитимных властей Нигера и продолжит поддерживать президента Мохамеда Базума, а также дипломатические и военные усилия ЭКОВАС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я слышу, часто от других столиц, что Франция слишком вовлечена в поддержку президента Базума. Но что мы будет делать, если такой переворот произойдет в Румынии или Болгарии? Мы скажем: «Нам предложили премьер-министра, мы будем с ним работать», это ли – верная политика? Нам говорят: «Не надо идти до конца, это не наша страна». Это неприемлемо», — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что французская сторона продолжит поддерживать Базума и не планирует признавать власть мятежников.

Макрон добавил, что также поддерживает усилия ЭКОВАС по урегулированию кризиса в Нигере.

До этого Макрон подтвердил, что французский посол остается в Нигере, несмотря на требования к нему мятежников покинуть страну.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

Все новости на тему:
Переворот в Нигере
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях