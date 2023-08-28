Франция призвала союзников к наращиванию производства оружия из-за Трампа

Французские власти предупреждают европейских союзников, что из-за возможного возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа требуется нарастить производство оружия для помощи Киеву. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что чиновники из Франции предупредили своих европейских союзников о том, что существующая вероятность возвращения Трампа может потребовать от континента значительного расширения производства оружия, от артиллерии до систем противовоздушной обороны, «чтобы он мог самостоятельно снабжать Украину».

Издание подчеркивает, что Париж вместе со странами Восточной Европы выступает за то, чтобы принять Украину в НАТО.

До этого Трамп заявил, что действующие власти страны делают все, чтобы государство было коррумпированным и «скатилось к бардаку», однако это может измениться если он выиграет выборы.

По его словам, «спасти страну» можно только в случае его победы на президентских выборах 2024 года.

Ранее сообщалось, что Трамп считает, что с Россией лучше ладить, чем конфликтовать из-за большего количества ядерного оружия, чем состоит на снабжении Пентагона.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.