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В КНР заявили о необходимости китаизации ислама

Си Цзиньпин призвал бороться с религиозным экстремизмом в Китае

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Thomas Peter/Reuters

Во время визита в автономный район Синьцзян глава КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости укрепить «тяжело завоеванную социальную стабильность» в регионе и направить усилия на контроль над «незаконной религиозной деятельностью». Об этом пишет The Guardian.

В тексте отмечается, что Си Цзиньпин прибыл в город Урумчи в субботу, где выслушал отчет о работе правительства и выступил с речью перед государственными деятелями.

В частности, глава КНР призвал чиновников способствовать китаизации Ислама и «эффективно контролировать незаконную религиозную деятельность», пишет The Guardian.

Синьцзян-Уйгурский автономный район находится на северо-западе Китая. Он населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР — уйгурами. Большая часть представителей этой национальности исповедует ислам.

Китайские власти утверждают, что в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В конце 2018 года Китай официально признал существование «лагерей перевоспитания», объявив их «учебно-тренировочными центрами» для борьбы с экстремизмом в неспокойном регионе.

Ранее в ООН обвинили Китай в преступлениях против человечности в Синьцзяне.

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