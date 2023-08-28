В Кремле не связывают украинский морской коридор в Черном море с зерновой сделкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проход второго украинского судна из порта украинской Одессы в сторону болгарской Варны по зерновому коридору. Его слова приводит «Интерфакс».

«Нет, это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки», — сказал Песков.

По его словам, перспективы возобновления зерновой сделки «зависят от предметного выполнения... тех обещаний и тех обязательств, которые были перед российской стороной».

Он отметил также, что российское Минобороны осуществляет в Черном море необходимый мониторинг.

Также Песков заявил, что конкретных договоренностей о возобновлении зерновой сделки с участием России, Турции и Катара нет. По его словам, в текущий момент нет каких-либо вариантов или договоренностей по вопросу о возобновлении зерновой сделки с участием Катара, но по данной теме продолжаются дискуссии в разных форматах.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.