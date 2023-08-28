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Макрон увидел в расширении БРИКС попытку установить альтернативный мировой порядок

Макрон: расширение БРИКС является попыткой заменить «слишком западный» мировой порядок

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что присоединение к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) новых членов является попыткой установления альтернативного мирового порядка, передает ТАСС.

По его словам, расширение сообщества представляет собой попытку заменить собой то, что именуется мировым порядком, «который сегодня расценивается как слишком западный».

24 августа в ходе пресс-конференции президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что с 1 января 2024 года в состав БРИКС войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник также заявлял, что заявка страны на вступление в БРИКС рассматривается в первой очереди.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, БРИКС не собирается становиться «новым коллективным гегемоном».

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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