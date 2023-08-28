В Кремле оценили перспективы возобновления зерновой сделки

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей о возобновлении зерновой сделки с участием России, Турции и Катара нет. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в текущий момент нет каких-либо вариантов или договоренностей по вопросу о возобновлении зерновой сделки с участием Катара, но по данной теме продолжаются дискуссии в разных форматах.

Песков добавил, что перспективы возобновления зерновой сделки зависят от выполнения обещаний перед российской стороной.

Представитель Кремля добавил, что Министерство обороны России осуществляет мониторинг судов, которые выходят в Черное море, с момента прекращения зерновой сделки.

До этого вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что ЕК призывает Российскую Федерацию возобновить зерновую сделку, ведь введенные Москвой ограничения на поставку украинского зерна через Черное море создают проблемы не только для Киева.

По словам Домбровскиса, «Россия использует зерно как оружие».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.