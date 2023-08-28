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В Думу внесли законопроект о прекращении гражданства за уклонение от службы в армии

В Думу внесен проект о прекращении гражданства РФ за уклонение от службы в армии

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В Государственную Думу внесен проект закона, по которому уклонение лица, принятого в российское гражданство, от исполнения воинской обязанности, мобилизации или нарушение сроков постановки на воинский учет предлагается считать основанием для прекращения гражданства. Документ, внесенный депутатом Госдумы от КПРФ Михаилом Матвеевым, размещен в думской базе данных.

Парламентарий в пояснительной записке отметил, что зачастую иностранцы, получая гражданство РФ, не встают на воинский учет, игнорируя эту обязанность.

Поправки предлагается внести в статью 22 закона «О гражданстве Российской Федерации».

Также в пояснительной записке отмечается, что в 2022 году российское гражданство получили более 691 тыс. иностранных граждан, большую часть из которых составляют жители Таджикистана (173,6 тыс. человек), Армении (45 тыс.), Казахстана (42 тыс.)

До этого Матвеев заявлял, что «недограждан» нужно депортировать с территории РФ вместе с членами их семей.

Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов высказал мнение, что лишение мигрантов приобретенного гражданства по причине отказа становиться на воинский учет и направляться в ряды Вооруженных сил может стать справедливой практикой.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил ход работы над законопроектом о статусе частных военных компаний (ЧВК).

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