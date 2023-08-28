В ЕС допустили присутствие своих военных на Украине после окончания конфликта

Глава Военного комитета Европейского союза (ЕС) Роберт Бригер заявил, что допускает отправку солдат стран объединения на Украину после завершения конфликта. Его слова приводит Welt.

«Потому что после окончания конфликта Украине понадобится помощь в разминировании и наращивании потенциала, то есть вооруженных сил и боевой техники», — сказал Бригер.

Он отметил, что может себе представить, что текущее обучение представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет продлено сверх намеченного двухлетнего периода, а затем и расширено.

До этого начальник Военного штаба ЕС Эрве Блежан, командующий тренировочной миссией Евросоюза для украинских военных, заявил, что введение войск Североатлантического альянса на территорию Украины невозможно, этого нет и не будет в планах НАТО.

«Направлять сухопутные войска на Украину — значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией. Никто этого не хочет, ни НАТО, ни Европейский союз», — рассказал Блежан.

Ранее в Военном комитете ЕС оценили шансы успеха контрнаступления ВСУ.