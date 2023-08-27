Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий извинился перед мэром Красноярска Владиславом Логиновым за свои высказывания в адрес градоначальник, но при этом отметил, что ситуация с «Сибкрасполимером» является примером безграмотного менеджмента. Его слова приводит ТАСС.

«Готов принести извинения. Вопрос в том, что то, что происходит с «Сибкрасполимером», является очевидным примером безграмотного сити-менеджмента», — заявил он.

Слуцкий пожаловался, что данное предприятие планируется снести, а на его месте власти собираются построить жилье.

«Должен отметить, что эта ситуация совершенно вопиющая», — заявил лидер ЛДПР.

До этого Слуцкий, общаясь с журналистами во время визита в Красноярск, предложил «воткнуть куда-нибудь» надувной шарик с символикой партии мэру города. Пояснять, что он имел в виду, парламентарий не стал.

26 августа стало известно, что ЛДПР предлагает строить удобства для дальнобойщиков с дорожных налогов.

Ранее лидер ЛДПР рассказал о способах построения многополярной системы мира.