Эксперт заявил, что призывающие к вторжению в Нигер лидеры Африки потеряют власть

Малийский эксперт-политолог Адама Диабате заявил, что президенты Нигерии, Кот-д'Ивуара и Сенегала, призывающие к вторжению в соседний Нигер, сами могут лишиться своих постов. Его слова приводит РИА Новости.

«Те, кто требуют этого вторжения, то есть президенты Нигерии, Кот-д'Ивуара и Сенегала, потеряют свои посты, если у армий этих государств будет возможность воспользоваться ситуацией и захватить власть», — заявил эксперт.

По его словам, армии Мали, Буркина-Фасо и Нигера, если объединят свои силы, то смогут вместе противостоять любому военному вторжению.

26 августа глава генерального штаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести Вооруженные силы страны в состояние максимальной готовности. Он пояснил, что решение было принято в связи с более ощутимыми угрозами агрессии в отношении государства, а также с необходимостью избежать всеобщей неожиданности и подготовиться к адекватному ответу.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя события в Нигере, заявил, что Российская Федерация готова выступить гарантом безопасности в африканском регионе, чтобы положить конец «новому колониальному гнету».

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.