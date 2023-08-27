Стало известно о планах мятежников в Нигере по масштабным высылкам послов

Мятежники в Нигере планировали выслать не только посла Франции, но и дипломатов из США, Кот д'Ивуара и Нигерии, в последний момент отказались от этих планов Об этом сообщает RFI со ссылкой на AFP.

«Мы должны продолжать дистанцироваться от Франции, но не ухудшать отношения с другими западными странами, потому что у них есть интересы в Нигере, и они нужны нам», — сообщили источники агентства в новом нигерском режиме.

По данным радиостанции, 25 августа мятежники в Нигере потребовали, чтобы посол Франции Сильвен Итте покинул территорию страны в течение 48 часов, однако в МИД Франции отвергли это требование, подчеркнув, что не признают режим путчистов.

26 августа глава штаба обороны Нигера приказал привести войска в состояние максимальной боеготовности.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.