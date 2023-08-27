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Критик американского вторжения в Ирак предупредил Киев о риске отказа от переговоров

Экс-разведчик Риттер: без переговоров на части Украины посягнут Венгрия и Польша

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Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер-младший высказал предположение, что Венгрия и Польша могут использовать возможность отторжения частей территории Украины в случае, если Киев в ближайшее время не инициирует переговоры с Москвой. С таким заявлением он выступил в эфире выпуска YouTube-канала Dialogue works.

По словам эксперта, Венгрию и Польшу «ничто не остановит» в случае, если они захотят захватить у ослабленной длительными боевыми действиями Украины Закарпатье, где проживает венгерское население, и Волынскую область.

Риттер выразил уверенность в том, что отказ от мирных переговоров приведет к тому, что Украина уже не сможет удерживать контроль за портовыми городами, такими как Николаев и Одесса, что в итоге грозит ей лишением большей части территорий и превращением в «крохотное государство без промышленности».

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг заявления о планах Варшавы по разделу Украины.

Скотт Риттер в 2003 году был назван The New York Times «самым громким и заслуживающим доверия скептиком утверждения администрации Буша о том, что Хусейн прячет оружие массового уничтожения».

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Байден заявил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест».

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