Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер-младший высказал предположение, что Венгрия и Польша могут использовать возможность отторжения частей территории Украины в случае, если Киев в ближайшее время не инициирует переговоры с Москвой. С таким заявлением он выступил в эфире выпуска YouTube-канала Dialogue works.

По словам эксперта, Венгрию и Польшу «ничто не остановит» в случае, если они захотят захватить у ослабленной длительными боевыми действиями Украины Закарпатье, где проживает венгерское население, и Волынскую область.

Риттер выразил уверенность в том, что отказ от мирных переговоров приведет к тому, что Украина уже не сможет удерживать контроль за портовыми городами, такими как Николаев и Одесса, что в итоге грозит ей лишением большей части территорий и превращением в «крохотное государство без промышленности».

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг заявления о планах Варшавы по разделу Украины.

Скотт Риттер в 2003 году был назван The New York Times «самым громким и заслуживающим доверия скептиком утверждения администрации Буша о том, что Хусейн прячет оружие массового уничтожения».

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