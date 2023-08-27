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Лавров заявил, что у БРИКС нет цели кого-то ущемить

Лавров: БРИКС никого не ущемляет, но нужно не мешать ему развивать свои проекты

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», что БРИКС не ставит своей целью кого-либо ущемить.

«Мы никого не хотим ущемлять. Мы просто хотим, чтобы нам не мешали развивать проекты, которые взаимовыгодные, не направлены против кого-либо», — сказал Лавров.

15-й саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Форум стал первой очной встречей лидеров группы за три года, правда, без президента России Владимира Путина. Он принял участие удаленно. В рамках встречи стороны, в частности, договорились о расширении организации. В следующем году состав должны войти Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Эфиопия.

25 августа член Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что пока кандидаты в президенты все глубже втягивают Соединенные Штаты в российско-украинский конфликт, БРИКС уничтожает американскую экономику.

Депутат бундестага Штеффен Котре также заявлял, что привлекательность стран БРИКС демонстрирует, что Запад утратил свою интеграционную силу.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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