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ЕС планирует развернуть новую военно-гражданскую миссию в западной Африке

Welt: ЕС развернет новую миссию в Африке для противодействия терроризму

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Virginia Mayo/AP

Европейский союз планирует развернуть новую военно-гражданскую миссию в западной Африке. Об этом пишет Welt.

«Стартовый сигнал для новой миссии в Гане, Того, Бенине и Кот-д`Ивуаре должен быть дан уже осенью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью миссия является «тренировка по подготовке к развертыванию антитеррористических операций».

Число сотрудников правоохранительных органов и военных, которых развернут в странах Гвинейского залива — неизвестно.

Уточняется, что миссия также будет нацелена на укрепление местных сил безопасности, их техническую поддержку и укрепление доверия в сфере безопасности.

18 августа сообщалось, что комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки Абдель Фатау Мусах заявил, что точная дата вмешательства организации в ситуацию в Нигере определена, но не будет разглашаться.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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