Стало известно о просьбе ЦАР к России в период референдума

Посол России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Александр Бикантов заявил РИА Новости, что в период конституционного референдума ЦАР обращалась к РФ с просьбой помочь с обеспечением безопасности, при этом о количестве российских военных инструкторов речь не шла.

По словам Бикантова, просьба республики к России была связана с отказом Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) в предоставлении помощи. Дипломат отметил, что число российских военных инструкторов должно было определяться российской стороной.

Посол добавил, что сам референдум «прошел прекрасно, без серьезных инцидентов».

Говоря о количестве российских инструкторов, Бикантов указал, что в посольстве нет данных об увеличении их числа с 1890.

До этого сообщалось, что свыше 95% избирателей Центральноафриканской республики, согласно предварительным результатам, поддержали принятие новой конституции государства, которая дает право президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере возможность баллотироваться на третий срок.

28 июля президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, выступая на пленарном заседании саммита Россия — Африка, который проходил в Санкт-Петербурге, обратил внимание на важную гуманитарную составляющую мероприятия.

Ранее Путин рассказал о взаимодействии России с ЦАР.