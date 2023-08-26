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В Венгрии заявили о скорых переменах в урегулировании украинского конфликта

Президент Венгрии Новак предрекла перемены в урегулировании конфликта на Украине

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Embassy of Hungary New Delhi

Президент Венгрии Каталин Новак заявила в интервью итальянской газете il Messaggero, что скоро наступит время для урегулирования конфликта на Украине.

Новак отметила, что абсолютно согласна в данном вопросе с папой Римским Франциском, даже если находится не в тех условиях, чтобы публично заявить о существовании конкретного мирного плана.

«Я по-прежнему убеждена, что теперь мы ближе к реализации проекта, мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт четыре месяца назад, но большего я сказать не могу», — сказала глава Венгрии.

По мнению Новак, сигналом к тому, что пора строить мир, стали миссия посланника папы Римского кардинала Дзуппи и его планы посетить Китай после поездок в Киев, Москву и Вашингтон.

До этого президент Венгрии заявляла о готовности Будапешта быть посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине и сообщила, что после визита в Киев отправится в Ватикан, где встретится с папой Римским и обсудит эту тему.

Сообщалось также, что Новак и президент Украины Владимир Зеленский договорились установить прямой канал связи и приступить к переговорам по вопросу об урегулировании российско-украинского конфликта.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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