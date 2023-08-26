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«Это просто бред». Помощник Виктора Бута опроверг данные о том, что тот возглавил ЧВК «Вагнер»

Помощник Виктора Бута назвал бредом сообщения, что тот стал главой ЧВК «Вагнер»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Помощник Виктора Бута Алексей в беседе с «Газетой.Ru» опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он возглавил ЧВК «Вагнер». Алексей назвал эти данные «бредом» и отметил, что «кто-то запустил фейк».

«Это бред. Тут и комментировать нечего. Это просто бред. Кто-то фейк запустил просто и все», — сказал он.

В свою очередь, руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин заявил «Газете.Ru», что Бут сейчас находится в командировке по регионам Росиии. По его словам, у него «нет информации» о том, что Бут возглавил «вагнеровцев».

«У меня такой информации нет. В данный момент Виктор Бут участвует в командировке по регионам Сибири и Дальнего Востока с депутатами и сенаторами ЛДПР, вчера открывал свою выставку в Улан-Удэ», — пояснил он.

О том, что Виктор Бут мог возглавить ЧВК «Вагнер», накануне сообщил Telegram-канал Ateo Breaking со ссылкой на американские СМИ.

Бут был арестован в Таиланде в марте 2008 года и два с половиной года провел под арестом в тюрьме Бангкока, после чего был выдан США и заключен там под стражу. 8 декабря 2022 года Бута обменяли на арестованную в России баскетболистку Бриттни Грайнер, и он вернулся в РФ.

12 декабря 2022 Бут получил партийный билет ЛДПР.

Ранее Бут в интервью «Газете.Ru» высказал мнение, что его уголовное дело было использовано США для отработки методов давления на Россию.

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