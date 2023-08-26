Балицкий рассказал, как продвигается идея о создании нового федерального округа в РФ

Ведутся разговоры по вопросу создания для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей отдельного федерального округа, но предметного обсуждения пока не было. Об этом рассказал в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил создать для четырех новых регионов РФ отдельный федеральный округ.

«В данном случае, я считаю, не очень правильно говорить свое видение, пока не представлена программа, какие и в какой федеральный округ войдут области и республики», — добавил Балицкий.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил про «всемогущее правительство России».