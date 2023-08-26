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Россию неприятно удивил отказ Армении впустить экс-главу Россотрудничества

РИА Новости: Россию неприятно удивил отказ Армении впустить Кривопускова

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Shutterstock

Москву неприятно удивил отказ Еревана пропустить в Армению главу Российского общества дружбы с Арменией Виктора Кривопускова, передает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник.

«Информация о том, что погранслужба аэропорта Звартноц в ночь на 24 августа отказалась пустить на территорию страны президента Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова, неприятно удивила российскую сторону», — сказал источник, добавив, что Ереван не объяснил причины своего отказа.

По его словам, Кривопусков планировал поучаствовать в презентации созданного в республике Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества.

24 августа сообщалось, что сотрудники ереванского аэропорта Звартноц не позволили главе Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктору Кривопускову пересечь государственную границу.

Известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Армению в период с 24 по 25 августа. Глава кабинета министров примет участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее российское Министерство иностранных дел заявило о рекордных объемах торговли с Арменией.

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