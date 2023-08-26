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США пытаются точно установить обстоятельства крушения самолета Пригожина

Байден: Вашингтон пытается точно установить, что произошло с самолетом Пригожина

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты пытаются точно установить, что произошло с самолетом главы группы «Вагнер» Евгения Пригожина, передает РИА Новости.

«Я не могу говорить подробно об этом, но меня то, что произошло, не удивило… Мы пытаемся точно установить (что произошло, но мне нечего сказать (сейчас. — «Газета.Ru»)», — ответил он на вопрос о крушении самолета с Пригожиным.

До этого Байден заявил, что не удивлен крушением самолета под Тверью, на борту которого, предположительно, находился Евгений Пригожин, однако не знаком с деталями случившегося, так как занимался спортом.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс МоскваСанкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее Зеленский заявил, что Украина непричастна к падению самолета Пригожина.

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