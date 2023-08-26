Британский премьер впервые за десятилетие пропустит Генассамблею ООН

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пропустит 78-ю сессию Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре, сообщает газета Financial Times.

В материале уточняется, что он станет первым главой британского правительства за десятилетие, который не примет участие в этом ежегодном мероприятии в Нью-Йорке.

Представитель главы правительства сообщил, что делегацию от Великобритании возглавят заместитель премьер-министра Оливер Дауден и министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Причина, по которой Сунак пропустит мероприятие, не уточняется.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стартует 19 сентября.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке.

На Генассамблее Зеленский планирует затронуть тему «формулы мира», а также посетить ряд встреч и заседаний.

Ранее в Кремле прокомментировали поездку Путина на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.