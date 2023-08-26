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Байден назвал Трампа «симпатичным парнем» после публикации тюремного фото последнего

Байден оценил тюремное фото Трампа словами «симпатичный парень»

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден оценил фотоснимок бывшего главы государства Дональда Трампа при аресте. Об этом сообщает РИА Новости.

Действующий американский лидер заявил, что он видел эту фотографию по телевизору. Он назвал Трампа «симпатичным» и «отличным» парнем.

Байден стал первым из президентов Соединенных Штатов, у кого есть такой снимок.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев анонсировал в соцсети X (бывшей Twitter) «новый триллер» с участием Трампа и Байдена.

До этого Трамп опубликовал свою тюремную фотографию в первом посте в соцсети X. Это фото сделали сотрудники тюрьмы округа Фултон, штат Джорджия, куда Трамп прибыл, чтобы пройти формальную процедуру ареста. Таким образом он стал первым американским президентом, которого запечатлели на фото такого рода (магшот).

В интервью изданию Newsmax Трамп сказал, что фотографирование в тюрьме стало для него «ужасным опытом».

Перед вылетом из Атланты Трамп заявил, что невиновен, а дело против него является вмешательством в выборы.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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