Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в событиях в Южной Осетии в 2008 году. Об этом он сообщил в интервью ТАСС и RT.

«Со стороны Грузии под номером один именно он принимал решение о начале агрессии», — сказал он.

По его мнению, «даже при понимании роли США» виноваты те, кто в то время возглавлял Грузию.

Ранее Медведев высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, которого «Запад использовал в своих целях и который сейчас оказался в тюрьме».

По словам зампреда Совбеза РФ, сейчас западные страны сделали на Зеленского особую ставку, и очевидно, что «нынешнему американскому ставленнику уготована столь же незавидная судьба».

В начале августа Медведев рекомендовал Зеленскому побывать в Одессе, Львове, Харькове, Измаиле и других городах, чтобы убедиться лично в результатах работы военных РФ и сделать выводы.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».