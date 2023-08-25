Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил о непричастности Белоруссии к волне миграции на границе

Лукашенко: Минск не будет «рвать на себе одежду» из-за волны миграции на границе

close
100%
«Пул Первого»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не причастен к волне миграции на границе с Европой и не станет «усердствовать» там. Его слова приводит БелТА.

«Ввели против меня санкции и я вас буду защищать от мигрантов? Ну так ловите их там», — сказал глава государства, обращаясь к европейским властям.

По его мнению, не Белоруссия виновна в том, что началась миграционная волна.

Лукашенко также подчеркнул, что белорусы воевать за Европу и рвать на себе одежду не собираются в связи с той политикой, которую проводит Европа.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов. По его словам, за год в стране зафиксировали 16 тыс. попыток незаконного пересечения восточной границы.

Несколькими часами ранее пресс-служба белорусского Пограничного комитета сообщила, что на въезд в Литву на белорусско-литовской границе зафиксированы длинные очереди легкового транспорта.

Ранее Лукашенко оценил планы Литвы, Латвии и Польши по закрытию границ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях