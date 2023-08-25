Лукашенко заявил о непричастности Белоруссии к волне миграции на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не причастен к волне миграции на границе с Европой и не станет «усердствовать» там. Его слова приводит БелТА.

«Ввели против меня санкции и я вас буду защищать от мигрантов? Ну так ловите их там», — сказал глава государства, обращаясь к европейским властям.

По его мнению, не Белоруссия виновна в том, что началась миграционная волна.

Лукашенко также подчеркнул, что белорусы воевать за Европу и рвать на себе одежду не собираются в связи с той политикой, которую проводит Европа.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов. По его словам, за год в стране зафиксировали 16 тыс. попыток незаконного пересечения восточной границы.

Несколькими часами ранее пресс-служба белорусского Пограничного комитета сообщила, что на въезд в Литву на белорусско-литовской границе зафиксированы длинные очереди легкового транспорта.

Ранее Лукашенко оценил планы Литвы, Латвии и Польши по закрытию границ.