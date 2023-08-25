Британская разведка считает смерть Пригожина «весьма вероятной»

Британская разведка полагает, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин действительно погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Как отмечается в заявлении министерства, нет однозначных доказательств того, что Пригожин был на борту, но «весьма вероятно, что он действительно мертв».

Ранее сообщалось, что обломки бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вывезли с места крушения. При этом их поместили в специальный футляр и на грузовике повезли в направлении села Куженкино.

До этого въезд в село у места крушения самолета перекрыл пост ДПС.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.