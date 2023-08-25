Главы МИД и Минобороны Европы обсудят Украину и Нигер

Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что министры обороны и иностранных дел Европы проведут встречи в Испании, в ходе которых будет обсуждаться ситуация на Украине и в Нигере. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что председателем будет глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. При этом министры обороны обсудят «глобальное и региональное взаимодействие с НАТО и ООН».

Ранее Боррель заявил, что многие страны Запада проявляют нерешительность, когда речь заходит о поддержке Украины. Дипломат отметил, что неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления напрямую связаны с «колебаниями» международного сообщества. По его словам, западные государства не придерживаются единой политики в вопросе помощи Киеву и демонстрируют совершенно разные подходы к решению проблемы.

Он добавил, что страны Запада по-разному оценивают риски от поставок оружия в зону боевых действий и поэтому действуют отличным друг от друга способом. При этом решительность международного сообщества при поддержке ВСУ могла бы заметно изменить ход конфликта, резюмировал глава евродипломатии.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.