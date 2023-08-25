Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко прокомментировал крушение самолета Пригожина

Лукашенко: руководство РФ не может быть причастно к крушению самолета Пригожина

close
100%
«Пул Первого»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство России не может быть причастно к крушению самолета бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин — расчетливый и спокойный человек, а крушение самолета Пригожина — результат «грубой, непрофессиональной работы».

«Я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — поделился Лукашенко.

До этого Лукашенко заявил, что Пригожин не просил у него гарантий безопасности.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy, принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину, упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс МоскваСанкт-Петербург.

Ранее Байден заявил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях