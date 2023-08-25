Лукашенко прокомментировал крушение самолета Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство России не может быть причастно к крушению самолета бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин — расчетливый и спокойный человек, а крушение самолета Пригожина — результат «грубой, непрофессиональной работы».

«Я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — поделился Лукашенко.

До этого Лукашенко заявил, что Пригожин не просил у него гарантий безопасности.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy, принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину, упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

Ранее Байден заявил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест».