Лукашенко заявил, что не должен был обеспечивать безопасность Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не просил обеспечивать его безопасность. Его слова приводит БелТА.

«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», — сказал Лукашенко.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров разбившегося самолета. По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал общественность ждать результатов генетической экспертизы останков, изъятых из самолета бизнесмена Евгения Пригожина.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест».