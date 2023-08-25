Африканист объяснил, чем обернется ввод войск Буркина-Фасо и Мали в Нигер

Ввод войск Буркина-Фасо и Мали на территорию Нигера станет шагом к эскалации конфликта, рассказал газете «Взгляд» африканист Андрей Есипов.

По его словам, в настоящее время появилась угроза вмешательства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере.

«Некоторые страны объединения, например, Сенегал и Нигерия, вполне могут использовать коллективные силы для восстановления якобы конституционного порядка в государстве. Буркина-Фасо и Мали таким образом пытаются помочь Ниамею противостоять сформировавшейся коалиции. <...> Все три страны пережили государственный переворот, поэтому стараются держаться вместе. При этом сообщения о вводе войск Уагадугу и Бамако на территорию Нигера выглядят как эскалация конфликта», — считает эксперт.

Есипов уточнил, что мощи Буркина-Фасо, Мали и Нигера скорее всего не хватит для того, чтобы оказать сопротивление ЭКОВАС. Он уточнил, что противники Нигера в случае открытого конфликта будут опережать страну по численности войск и технической оснащенности.

25 августа агентство France-Presse сообщило, что в Нигере мятежники, которые пришли к власти, разрешат Мали и Буркина-Фасо вводить силы обороны на свою территорию в случае агрессии против страны.

Ранее сообщалось, что ЭКОВАС не собирается вступать в торг с мятежниками в Нигере.