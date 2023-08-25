Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Африканист объяснил, чем обернется ввод войск Буркина-Фасо и Мали в Нигер

Африканист Есипов: ввод войск Буркина-Фасо и Мали в Нигер приведет к эскалации

close
100%
Afolabi Sotunde/Reuters

Ввод войск Буркина-Фасо и Мали на территорию Нигера станет шагом к эскалации конфликта, рассказал газете «Взгляд» африканист Андрей Есипов.

По его словам, в настоящее время появилась угроза вмешательства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере.

«Некоторые страны объединения, например, Сенегал и Нигерия, вполне могут использовать коллективные силы для восстановления якобы конституционного порядка в государстве. Буркина-Фасо и Мали таким образом пытаются помочь Ниамею противостоять сформировавшейся коалиции. <...> Все три страны пережили государственный переворот, поэтому стараются держаться вместе. При этом сообщения о вводе войск Уагадугу и Бамако на территорию Нигера выглядят как эскалация конфликта», — считает эксперт.

Есипов уточнил, что мощи Буркина-Фасо, Мали и Нигера скорее всего не хватит для того, чтобы оказать сопротивление ЭКОВАС. Он уточнил, что противники Нигера в случае открытого конфликта будут опережать страну по численности войск и технической оснащенности.

25 августа агентство France-Presse сообщило, что в Нигере мятежники, которые пришли к власти, разрешат Мали и Буркина-Фасо вводить силы обороны на свою территорию в случае агрессии против страны.

Ранее сообщалось, что ЭКОВАС не собирается вступать в торг с мятежниками в Нигере.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях